POL-PDLU: Gasgeruch

Speyer (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike kam es am 12.09.2023, gegen 08:55 Uhr im Martinskirchweg in Speyer. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte eine 69-Jährige Radfahrerin und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-262 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de ...

