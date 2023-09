Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tödlicher Verkehrsunfall

Altrip (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und der Polizeiinspektion Schifferstadt

Am 12.09.2023 kam es gegen 09:50 Uhr auf der Kreisstraße 13 zwischen Altrip und Waldsee zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 85-jähriger Fahrradfahrer aus Altrip die Speyerer Straße in Richtung K13. Im Einmündungsbereich K13/Speyerer Straße wurde er dann von einer 66-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst, die aus Waldsee kommend in Richtung Altrip fuhr. Der 85-jährige Fahrradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die K13 musste für die Unfallaufnahme für circa 4 ½ Stunden gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter zur Aufklärung des Unfallhergangs herangezogen. Eine Drohne der Polizei kam ebenfalls zum Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell