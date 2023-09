Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kinder toben sich mit Farbe an Wänden aus

Schifferstadt (ots)

Am Montagmittag konnten nach einem Zeugenhinweis zwei 12- und 13-jährige Jungen dingfest gemacht werden, die mittels Farbe Wände beschmiert hatten. Zunächst wurde der Zeuge auf die beiden Jungs aus Schifferstadt aufmerksam, wie diese in einem Fußweg zwischen der Burgstraße und der Großen Kapellenstraße eine Wand beschmierten und danach mit einem E-Scooter flüchteten. Im Rahmen einer Absuche konnten die beiden dann an einer Bahnunterführung festgestellt werden, wie sie auch dort Schmierereien an einer Wand hinterließen und beim Erblicken der Polizei die Flucht ergriffen. Im Rahmen der weiteren Absuche und weiterer Ermittlungen konnten die beiden "Täter" ermittelt werden und an Erziehungsberechtigte übergeben werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

