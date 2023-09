POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt - Gescheiterter Versuch an die Fahrzeugschlüssel zu gelangen

Speyer (ots) - Am 11.09.2023 gegen 06:00 Uhr befuhr ein 61-jähriger Radfahrer die Eichengartenstraße. An der Einmündung zur Jägerstraße kam von rechts ein 44-jähriger Pkw-Fahrer und bog in so engem Bogen ab, dass das Fahrzeug mit dem Radfahrer kollidierte. Der Radfahrer sprang vom Rad ab und verletzte sich leicht. Am beiden beteiligten Fahrzeugen entstand je ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Rückfragen bitte an: ...

