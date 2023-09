Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholbedingt gestürzt

Schifferstadt (ots)

Wohl aufgrund ihrer starken Alkoholisierung stürzte am Montagabend eine 76-jährige Fahrradfahrerin aus Schifferstadt in der Iggelheimer Straße. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei der Dame einen Atem-Alkoholwert von 1,67 Promille. Durch den Sturz wurde die 76-jährige leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell