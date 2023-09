Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Zu einer gefährlichen Situation kam es am vergangenen Montag gegen 15:30 Uhr auf der L532 bei Dannstadt-Schauernheim. Dort überholte ein 86-jähriger Pkw-Fahrer aus Schifferstadt zwischen der Einmündung zur L454 und der Auffahrt zur A65 einen Traktor. Während des Überholvorgangs kam dem 86-jährigen dann plötzlich ein Fahrzeug entgegen, welches um einen Unfall zu verhindern, nach rechts in einen Grünstreifen ausweichen musste. Hinter diesem Fahrzeug habe sich noch ein weiterer Pkw befunden, der hupte und stark abbremsen musste. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Schifferstadt nun mögliche Geschädigte bzw. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt wenden.

