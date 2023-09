Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Speyer (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde eine verletzte Person gemeldet, welche mutmaßlich mit dem Fahrrad gestürzt sei. Der 67-jährige Mann konnte durch Zeugen zuvor in der Bahnhofstraße in Speyer mit seinem Fahrrad fahrend festgestellt werden. Da der Fahrradfahrer augenscheinlich unter der Beeinflussung von alkoholischen Getränken stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell