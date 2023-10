Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand von Dachgeschosswohnung

Aalen (ots)

Fellbach: Brand eiiner Dachgeschosswohnung Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, kam es in der Eberhardstraße in Fellbach zum Brand einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der 30jährige Mieter meldete den Brandausbruch selbst bei der Leitstelle. Durch die Feuerwehr Fellbach, die mit 5 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Durch die starke Rauchentwicklung ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeirevier Fellbach aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell