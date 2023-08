POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (15.08.2023) brachen noch unbekannte Täter in drei Container ein, die sich auf dem Gelände einer Baustelle in der Mahdentalstraße in Sindelfingen befinden. Die Unbekannten knackten die Bügelschlösser, mit denen die Container gesichert waren, und stahlen zwei Radial-Pressmaschinen samt Zubehör sowie Werkzeug im Gesamtwert von knapp 4.000 Euro daraus. Der entstandene ...

