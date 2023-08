Straelen - Herongen (ots) - Am Freitag (4. August 2023) gegen 15:30 Uhr brannte eine Gartenhecke an der Straße Am Kattenberg auf einer Länge von etwa vier Metern. Einen Tag später, am Samstag (5. August 2023) gegen 08:00 Uhr kam es zu dem Brand einer Hecke an der Niederdorfer Straße. Ein Zeuge hatte den Brand entdeckt und die Feuerwehr informiert. Diese konnte die Brände jeweils zeitnah löschen. Aufgrund der starken ...

