Straelen (ots) - Am Freitag (4. August 2023) kam es gegen 07:50 Uhr an der Örtlichkeit "Grüner Weg" in Straelen zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Frau aus Straelen befuhr mit ihrem grauen VW Touran die Örtlichkeit und übersah an einer Kreuzung eine vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmerin. Durch die Kollision wurde eine 71-jährige Frau aus Straelen, ...

mehr