POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl einer Photovoltaikanlage

Neuss (ots) - Am Sonntagvormittag (01.01.) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge um 10:45 Uhr, wie sich ein bislang unbekannter Täter an einem Fahrzeug zu schaffen machte und informierte unverzüglich die Polizei. Der PKW war an der Further Straße (etwa in Höhe der Hausnummer 85) abgestellt. Der Mitteiler beobachtete, wie der Mann in auffälliger Art und Weise um den grauen Opel Astra "herumschlich" und stellte später ...

