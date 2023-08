Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Heckenbrände

Die Polizei sucht Zeugen

Straelen - Herongen (ots)

Am Freitag (4. August 2023) gegen 15:30 Uhr brannte eine Gartenhecke an der Straße Am Kattenberg auf einer Länge von etwa vier Metern. Einen Tag später, am Samstag (5. August 2023) gegen 08:00 Uhr kam es zu dem Brand einer Hecke an der Niederdorfer Straße. Ein Zeuge hatte den Brand entdeckt und die Feuerwehr informiert. Diese konnte die Brände jeweils zeitnah löschen. Aufgrund der starken Regenfälle in den letzten Wochen, schloss der Einsatzleiter der Feuerwehr eine Selbstentzündung aus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

