POL-LB: Sindelfingen: Baustellen-Container aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Mit einem dreisten Dieb bekam es eine 81 Jahre alte Frau, die in der Bahnhofstraße in Leonberg wohnt, am Montagmorgen zu tun. Gegen 10.15 Uhr klingelte ein Unbekannter an ihrer Haustür und gab vor, Abonnements für Zeitungen zu verkaufen. Als die Seniorin jedoch kein Interesse an seinem Angebot zeigte, musste der Mann plötzlich auf die Toilette. Die 81-Jährige ließ ihn hierauf die Toilette in ...

