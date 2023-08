Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: Brand in Wohnung eines Hochhauses - tote 85-jährige Frau entdeckt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (14.08.2023) rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr, von Rettungskräften sowie der Polizei kurz nach 13.00 Uhr in den Max-Liebermann-Weg in Sindelfingen aus, nachdem eine Bewohnerin eines Hochhauses einen Brand in ebendiesem Haus gemeldet hatte. Zunächst war eine starke Rauchentwicklung im Bereich eines Balkons des Mehrfamilienhauses sichtbar. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass eine Wohnung nahezu im Vollbrand stand. Insbesondere Bewohner des sechsten Stockwerks, auf dem der Brand ausgebrochen war, mussten ihre Wohnungen räumen. Während der Löschmaßnahmen, die gegen 13.30 Uhr beendet waren, entdeckten die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine leblose Person in der Brandwohnung. Ein Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod der 85 Jahre alten Frau feststellen. Bislang sind Todes- und Brandursache noch ungeklärt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf eine sechsstellige Summe belaufen. Über die Brandwohnung hinaus wurden keine weiteren Räumlichkeiten beschädigt. Die Bewohner der übrigen Wohnungen konnten nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr wieder in das Haus zurückkehren. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung, die das Polizeirevier Sindelfingen aufgenommen hat, dauern an.

