POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Exhibitionist am Oberen Seewaldsee

Ein bislang noch unbekannter Täter masturbierte am Sonntag (13.08.2023) gegen 17.30 Uhr am Oberen Seewaldsee in Horrheim und wurde dabei von einer 75 Jahre alten Frau beobachtet. Der Unbekannte saß einige Meter von der 75-Jährigen und einer weiteren Frau entfernt am Ufer, seine Füße hingen im Wasser. Als er begann an einem Geschlechtsteil zu manipulieren, sprach ihn die Frau an und forderte ihn auf, aufzuhören. Als der Täter jedoch weiter masturbierte, holte sich die Frau einen weiteren Badegast zur Hilfe, der den Unbekannten ebenfalls ansprach, worauf der Täter sich anzog und mit seinem Fahrrad in Richtung Unterer Seewaldsee die Flucht ergriff. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein, kurze Haare haben und trug eine kurze Jeans sowie ein weißes T-Shirt. Weitere Geschädigte oder Personen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

