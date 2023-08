Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Kellerbrand mit 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (13.08.2023) kam es kurz nach 20.00 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Reinhold-Maier-Straße in Poppenweiler. Gegenstände, die auf einem Herd lagen, hatten Feuer gefangen und einen Kühlschrank in Brand gesetzt. Bislang konnte die Ursache abschließend jedoch nicht geklärt werden. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Mutmaßlich dürfte eine der Herdplatten eingeschaltet gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden keine verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell