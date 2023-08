Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12./13.08.2023) in Ludwigsburg ihr Unwesen und brachen in drei Wohnhäuser ein. Dabei nutzten die Täter jeweils die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner aus, um in die Gebäude eindringen und nach Wertsachen durchsuchen zu können.

In der Rosenstraße waren zwei benachbarte Einfamilienhäuser betroffen. In einem Fall wurde eine Balkontür aufgebrochen, um in das Haus zu gelangen, am angrenzenden Nachbarhaus verschafften sich die Täter durch Aufbrechen einer Garagentür Zutritt zum Gebäude. Da die Bewohner der beiden Häuser aufgrund ihres Urlaubs bislang nur telefonisch kontaktiert werden konnten, steht der Umfang des erlangten Diebesguts noch nicht abschließend fest. In einem Fall dürfte jedoch Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet worden sein.

In den Favoritegärten brachen die unbekannten Täter ein Kellerfenster auf und drangen so in das Wohnhaus ein. Das komplette Gebäude mit sämtlichen Räumen und Schränken wurde durchsucht. Im Erdgeschoss hebelten die Einbrecher einen Waffenschrank auf, im Untergeschoss öffneten sie gewaltsam einen fest verbauten Tresor. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Safe eine fünfstellige Summe Bargeld entwendet. Waffen und Munition waren noch vollständig und wurden polizeirechtlich sichergestellt.

Die Höhe der bei den Einbrüchen entstandenen Sachschäden ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell