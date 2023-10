Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Schwaikheim: In den Gegenverkehr geraten

Am Dienstag gegen 20:50 Uhr befuhr ein 72-Jähriger die Kreisstraße 1850 von der Anschlussstelle Schwaikheim (B 14) in Richtung Schwaikheim mit seinem PKW Opel Astra. In einer Rechtskurve geriet der Mann offenbar infolge Alkoholeinwirkung auf die Gegenfahrbahn und stieß dort nahezu frontal mit dem entgegenkommenden PKW Citroen einer 25-Jährigen zusammen. Der Citroen wurde beim Aufprall über die Leitplanke geschleudert und blieb nach ein paar Metern an der Böschung auf dem Dach liegen. Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren aus Schwaikheim und Winnenden, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt waren, gerettet werden. Sie und ihre 27-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der 72-Jährige wurde leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 31.500 Euro. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter in die Ermittlungen einbezogen. Die Fahrbahn war bis kurz vor Mitternacht gesperrt.

