Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am Donnerstag, 31. August, im Zeitraum von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren auf dem Parkplatz der einer Arztpraxis in der Georgstraße in Lingen, einen blauen Seat Arona sowie einen dunkelblauen Opel Mokka, die hintereinander geparkt waren. Abschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf insgesamt 6.000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen.

