POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch am 7. September

Haren (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag die Scheibe eines an der Straße "An der Mühle" geparkten blauen VW Golf. Anschließend entwendeten sie eine Armbanduhr aus dem Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

