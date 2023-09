Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern zwischen 5.00 Uhr und 5.15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Blumenstraße einzudringen. Nachdem eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen war, wurde ein Nachbar auf die Tat aufmerksam und begab sich zum Wohnhaus, um nach dem Rechten zu schauen. Anschließend stellte man die Beschädigungen fest. Von den Tätern fehlte jede Spur. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

