POL-EL: Lingen - Automobilmuseum beendet - weitere Ausstellung folgt

Lingen (ots)

Das Automobilmuseum "Ikonium" beendet heute seine Ausstellung. In der Zeit vom 25.05.2023 bis heute wurden insgesamt fünf Exponate, darunter auch der "Blue Train Bentley" in dem Container zur Schau gestellt. In Anwesenheit von Polizeioberrat Robert Raaz wurden sämtliche Exponate auf dem Vorplatz der Polizei Lingen an der Georgstraße zur letzten Besichtigung aufgestellt. Dieser freute sich insbesondere über einen Daimler Benz aus dem Jahr 1951, der einmal als Polizeiauto diente.

"Wir sind froh einen Standort gefunden zu haben, der unseren Bedürfnissen voll gerecht wurde. Und toll, dass das "Ikonium" durch Sie weiter genutzt wird", bedankte sich Initiator Kurt Strube und spielte damit auf die zukünftige Ausstellung der Polizei unter der Überschrift "Polizeischutz für die Demokratie" an, die ab kommender Woche dort Einzug erhält.

