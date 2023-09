POL-EL: Haselünne - 15-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Aschendorf (ots) - Am 25. August zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Wohnhaus in der Waldseestraße verschafft. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr