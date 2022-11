POL-HS: Polizeibericht Nr. 320 vom 19.11.2022 der Kreispolizeibehörde Heinsberg

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Bargeld und Schmuck fiel Unbekannten in die Hände, die in ein Haus am Lärchenweg einbrachen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochmorgen (16. November), 09.30 Uhr, und Donnerstagnachmittag (17. November), 16.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

