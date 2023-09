Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht mit zuvor waghalsigen Fahrmanövern gesucht

Nordhorn (ots)

Am 1. September gegen 16.14 Uhr befuhren zwei Fahrer mit Ihrem PKW die B213 aus Klausheide kommend in Richtung Nordhorn. An der Ampel "Alte Lingener Straße, bogen beide nach links auf die Lingener Straße ab. Dabei fuhr der 37-jährige Fahrer eines BMW X6 in den Gegenverkehr, um den vor ihm fahrenden 35-jährigen Fahrer eines VW Passat CC zu überholen. Anschließend bremste er mehrfach stark ab, sodass der 35-Jährige infolgedessen ausweichen musste und nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo er einen Leitpfosten überfuhr. Der 37-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Kurz zuvor fiel bereits anderen Verkehrsteilnehmern die rücksichtslose Fahrweise eines VW Passat CC auf. Dabei kam es in der Lingener Straße in Fahrtrichtung Nordhorn beinahe zum Zusammenstoß mit einem Trecker. Weitere Hinweise bzw. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell