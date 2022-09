POL-FR: Breisach - Kontrollstelle

Freiburg (ots) - Eichstetten - Am 02. September 2022 ereignete sich gegen 18:50 Uhr an der Abzweigung Zur Herrenmühle/Hauptstraße in Eichstetten ein Verkehrsunfall. Hier lenkte ein 58-Jähriger seinen Pkw vermutlich alkoholbedingt nach links und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Hierdurch wurde das Verkehrszeichen aus dem Boden gerissen und beschädigt. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert ...

