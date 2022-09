Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Motorradfahrer touchiert Pkw - sechs Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner 19-jährigen Mitfahrerin am Sonntag, 04.09.2022, die Landstraße 148 von Wehr kommend in Richtung Todtmoos, als er gegen 14.50 Uhr in einer Rechtskurve einen entgegenkommenden Pkw touchierte. Der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Ebenso seine Mitfahrerin. Im entgegenkommenden Pkw, in welchem eine Familie mit ihren zwei Kindern unterwegs waren, lösten wohl die Airbags aus. Der 35-jährige Fahrer wurde dadurch leicht verletzt. Die Beifahrerin sowie die beiden Kinder erlitten einen Schock. Die Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 32.500 Euro. Die Feuerwehr beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

