Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 25-Jähriger greift Männer im Hauptbahnhof an

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Dienstag (14. September) ist es durch einen 25-jährigen Mann im Hauptbahnhof Karlsruhe zu einem körperlichen Angriff auf zwei Personen gekommen. Der Mann wurde in der Folge in Gewahrsam genommen. Auf der Dienststelle kam es anschließend zu Widerstandhandlungen durch den 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Beamte der Bundespolizei wurden gegen 00:05 Uhr über den Vorfall im Eingangsbereich des Hauptbahnhofes informiert. Demnach schlug der Tatverdächtige zwei 44- und 59-jährige Männer unvermittelt ins Gesicht und schubste einen der Geschädigten. Die beiden Männer blieben bei dem Angriff unverletzt. Die Beamten nahmen den 25-Jährigen daraufhin fest und brachten ihn für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille, zusätzlich wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen 5:00 Uhr wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen und konnte seinen Weg fortsetzen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

