POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 20-Jähriger und ihrem 5 Monate alten Sohn aus Utzedel

Neubrandenburg (ots) - Am 18.07.2022 gegen 02:00 Uhr, meldete eine Bewohnerin eines mehrstöckigen Wohnblocks in der Oststadt Neubrandenburg, dass eine weibliche Person anscheinend aus einem Fenster gestürzt sei. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine 18-jährige Deutsche, die anscheinend als Schlafwandlerin bekannt ist, zu Besuch bei Freunden war und, während alle schliefen, aus einem geöffneten Fenster der Wohnung in ...

mehr