Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Motorradfahrer von Landstraße abgekommen - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 33-jähriger Motorradfahrer kam am Sonntag, 04.09.22022, gegen 15.30 Uhr, von der Fahrbahn ab und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer befuhr die Landstraße 163 von Dettighofen kommend in Richtung Jestetten, kam in einer starken Rechtskurve aus hier nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro.

