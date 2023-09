Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Zwischen dem 25. August, 20.00 Uhr und 27. August, 15.00 Uhr kam es in der Marktstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein weißer BMW X2 welcher in einer Parkbucht vor einem Matratzengeschäft abgestellt war, an der hinteren linken Tür und Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem BMW wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

