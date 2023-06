Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Raubversuch in Reichenstraße

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, den 13.06.2023, ist es in der Reichenstraße in Elmshorn zwischen Ollnstraße und Osterfeld zum Rauversuch durch drei Täter gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen traten die Unbekannten zwischen 20:45 und 21:00 Uhr an einen 26-jährigen Fußgänger heran, stoppten ihn und forderten sein Smartphone.

Im weiteren Verlauf soll das Trio auf den Bremer eingeschlagen und ihn festgehalten haben.

Die Unbekannte ergriffen schließlich ohne Raubgut die Flucht in Richtung Innenstadt.

Es soll sich um drei junge Männer von Mitte 20 gehandelt haben, die Sportanzüge getragen haben sollen. Bei einem der Täter war der linke Unterarm tätowiert.

Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Die Fahndung nach den Unbekannten mit mehreren Streifenwagen verlief am Abend ergebnislos.

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Elmshorner Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet unter 04121 8030 um sachdienliche Hinweise zur Identität und weiteren Fluchtrichtung der Unbekannten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell