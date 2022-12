Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2022 mit einer Vermisstenfahndung des Polizeipräsidiums Unterfranken

Heilbronn (ots)

47-Jähriger vermisst - Polizei bittet dringend um Mithilfe

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag wird ein 47 Jahre alter Mann vermisst, der an einer psychischen Erkrankung leidet. Die Miltenberger Polizei sucht nach dem Mann und bittet nun auch im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung die Bevölkerung um Hinweise und Mithilfe. Die Eltern von Simon Wohlfarth hatten den 47-Jährigen am Mittwoch bei der Miltenberger Polizei als vermisst gemeldet. Der Gesuchte hatte am Montagabend das Haus verlassen und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Der Vermisste ist sehr gut zu Fuß und gerne in Waldgebieten unterwegs. Dabei legt er auch Strecken von gut 30 Kilometern mühelos zurück. Daher werden insbesondere Spaziergänger, Sportler und Hundebesitzer gebeten, in der Natur die Augen offen zu halten und bei Beobachtungen die Polizei zu verständigen. Herr Wohlfarth ist aufgrund seiner Erkrankung verschüchtert und menschenscheu, er wird selbst nicht auf Personen zu gehen und um Hilfe bitten können. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass Herr Wohlfarth am Dienstag Geld an einem Geldautomaten in Reicholzheim, einem Ortsteil von Wertheim, abgehoben hat. Simon Wohlfarth kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 176 cm groß - Normale Figur - Trägt eine Brille und einen Bart - Ist bekleidet mit einer grauen Jeanshose, einem dunkelblauen

Wintermantel und einer senffarbenen Strickmütze Zeugen, die eine Person gesehen haben, die dem Vermissten ähnlich sieht oder sonst Hinweise zum Aufenthaltsort des Simon Wohlfarth machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Hier geht es zu den Lichtbildern des vermissten Mannes: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/041340/index.html

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell