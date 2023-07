POL-EU: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin

Kall (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (16. Juli), 8 Uhr bis Donnerstag (20. Juli), 4 Uhr wurden von Unbekannten mehrere Radmuttern an den Rädern von Fahrzeugen gelöst. An einem Pkw von einer 51-Jährigen aus Bad Münstereifel wurden in der Pfarrer-Berens-Straße in Kall mehrere Radmuttern an einem vorderen Reifen gelöst. Während der Fahrt löste sich der Reifen vom Fahrzeug. Die Frau konnte noch rechtzeitig reagieren ...

