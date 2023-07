Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radmuttern an mehreren Pkw gelöst

Kall (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (16. Juli), 8 Uhr bis Donnerstag (20. Juli), 4 Uhr wurden von Unbekannten mehrere Radmuttern an den Rädern von Fahrzeugen gelöst.

An einem Pkw von einer 51-Jährigen aus Bad Münstereifel wurden in der Pfarrer-Berens-Straße in Kall mehrere Radmuttern an einem vorderen Reifen gelöst. Während der Fahrt löste sich der Reifen vom Fahrzeug. Die Frau konnte noch rechtzeitig reagieren und das Fahrzeug zum Stillstand bringen.

Bei dem Pkw einer 40-Jährigen aus Bad Münstereifel wurden ebenfalls die Radmuttern an einem vorderen Reifen gelöst. Die Frau stellte während der Fahrt auf der Autobahn laute Geräusche und Vibrationen im Bereich des vorderen Reifens fest. Auch die 40-Jährige konnte rechtzeitig reagieren und das Fahrzeug zum Stehen bringen.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden Anzeigen gefertigt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell