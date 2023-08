POL-MK: Unbekannter stiehlt Geldbörse in Café

Menden (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch, zwischen 06:40 Uhr und 14:20 Uhr, über eine Kellertür in ein Einfamilienhaus Am Galbusch ein. In der Folge durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Papiere. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

