Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Hubschraubereinsatz

Aalen (ots)

Backnang: Auffahrunfall mit verletzter Person

Am Montag gegen 12:46 Uhr bremste ein 60-jähriger Seat-Fahrer in der Eugen-Adolff-Straße, Fahrtrichtung Annonay Straße, aufgrund des Rückstaus der dortigen Ampel bis zum Stillstand ab. Ein hinterherfahrender 68-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr hinten auf. Der Seat-Fahrer wurde leicht verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro.

Waiblingen: Unfall in der Tiefgarage

Am Montag gegen 14:50 Uhr verwechselte eine 90-jährige VW-Fahrerin beim Einfahren in eine Tiefgarage in der Marktgasse vermutlich Gas und Bremse und kollidierte in der Folge mit dem Parkwärterhäuschen der Garage. Sie selber wurde leicht verletzt, der Sachschaden kann bislang nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf ca. 7.000 Euro belaufen.

Winnenden: Fahndung nach Überfall auf Tankstelle

Am Dienstagmorgen gegen 07:25 Uhr wurde eine Tankstelle in der Waiblinger Straße durch einen Unbekannten überfallen. Dieser forderte unter Drohung mit einem Messer die Herausgabe des Geldes und flüchtete hiernach zu Fuß. In die Fahndung mit starken Kräften der umliegenden Polizeireviere wurde auch ein Polizeihubschrauber miteinbezogen. Hinweise zum Überfall oder bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell