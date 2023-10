Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Brandalarm - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: In der Kurve gestreift

Auf der Ebnater Steige kam es am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand. In einer Kurve streiften sich der Opel Astra eines 60-Jährigen und der Hyundai einer 18-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 40-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr seinen VW Tiguan auf der Wellandstraße anhalten. Eine 32-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrer KTM auf das stehende Fahrzeug auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Neresheim: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Unbekannte beschädigten am Montagabend zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr zwei in der Straße "Sohlblick" abgestellte Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand. Der Täter schlug an den Pkw jeweils mit einem Stein die Heckscheibe ein und entwendete die Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen fuhren am Dienstag gegen 17.45 Uhr die Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen an, nachdem es dort zu Tätlichkeiten während der Essenausgabe gekommen war. In diesem Zusammenhang wird gegen drei 19 Jahre alte Männer eine Anzeige wegen Körperverletzung vorgelegt.

Schwäbisch Gmünd: Brandalarm

Gegen 15:15 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen am Dienstag mitgeteilt, dass es in einer Firma in der Buchstraße zu einem Maschinenbrand gekommen sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass an der besagten Maschine Verschleißteile in Brand gerieten. Das Feuer konnte jedoch durch die Mitarbeiter gelöscht werden, noch bevor die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit vier Fahrzeugen und 22 Wehrleuten eintraf. Nachdem die Werkhalle gelüftet wurde, konnte festgestellt werden, dass kein Schaden entstanden war.

Waldstetten: Gestürzter Motorradfahrer

Nachdem er mit seinem Motorrad auf der L1159 zwischen Wißgoldingen und Rechberg zu weit nach rechts kam und in den dortigen Schiotterbereich einfuhr, stürzte am Dienstag um 11:45 Uhr ein 56-jähriger Motorradfahrer und verletzte sich hierbei. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Hauswände beschädigt und geflüchtet

Nachdem sie in der Nacht zwischen 3 Uhr und 3:15 Uhr einen lauten Schlag vernommen hatte, stellte eine 83-jährige Frau am Dienstagmorgen dann fest, dass durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ihr Hauswandeck in der Paradiesstraße beschädigt wurde. Vor Ort konnten noch diverse Scherben festgestellt werden.

Am Dienstag um 3:08 Uhr prallte zudem eine bislang unbekannte Autofahrerin mit ihrem schwarzen SUV gegen eine Hauswand in der Vorderen Schmiedgasse. Die Fahrerin war etwa 30-40 Jahre alt und hatte schwarze Haare.

Hinweise auf die Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin übersehen

Am Montag gegen 17:25 Uhr parkte ein 42-jähriger Ford-Fahrer rückwärts aus einem Parkplatz in der Kerkerstraße aus. Hierbei übersah er eine auf dem Gehweg vorbeilaufende 87-jährige Fußgängerin und touchierte diese. Die Seniorin stürzte in der Folge und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Lorch: Parkenden PKW beschädigt

Ein Ford C-Max, der am Montag zwischen 13 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Maierhofstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172/7315 entgegen.

Lorch: Gestürzte Pedelec-Lenkerin

Mit ihrem Pedelec befuhr eine 69-jährige Frau am Montag um 14:10 Uhr einen Feldweg im Walkersbacher Tal in Richtung Edenhof. In einer leichten Linkskurve stürzte die Dame auf der abschüssigen geschotterten Strecke und verletzte sich. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

