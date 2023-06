Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zwei Verkehrsunfälle bei denen der Verursacher flüchtete

Asbach (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle in Asbach, bei denen der Verursacher flüchtete.

Im Zeitraum vom 02.06.2023, 12:15 Uhr und 04.06.2023, 12:20 Uhr streifte offensichtlich ein vorbeifahrendes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand der Hurtenbacher Straße in Asbach OT Limbach geparkten Pkw. Hierbei wurde die linke Fahrzeugseite stark verkratzt und der linke Außenspiegel abgefahren.

Am 03.06.2023 zwischen 13:00 - 16:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Anton-Limbach-Straße in Asbach ein grauer VW Golf beschädigt. Der Pkw wurde vermutlich beim Ein-oder Ausparken gestreift. Es entstand Sachschaden am rechten Außenspiegel sowie der Beifahrertür.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

