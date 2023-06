Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliche Körperverletzung

Sachbeschädigung

Bruchertseifen (ots)

Am Samstag, 03.06.2023, gegen 22.00 Uhr, kam es in Bruchertseifen, Koblenzer Straße, zu einer Körperverletzung und zu Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 52-jähriger Mann und ein 34-jähriger Mann in Streit. Hierbei schlug der 52-Jährige zunächst mit einem Stuhlbein auf den Geschädigten ein und verletzte ihn anschließend mit einem Messer. Das Opfer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Außerdem zerstörte der Täter mehrere Fensterscheiben des von beiden Personen bewohnten Hauses. Da der Beschuldigte unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell