POL-DADI: Darmstadt - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rimbach (ots) - In der Zeit von Samstag, den 11.02.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, den 12.02.2023, 08:30 Uhr ereignete sich in Rimbach, Am Kreuzberg ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße "Am Kreuzberg" in Fahrtrichtung Schloßstraße und kam auf Höhe der Hausnummer 8 nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte dieser eine Mülltonnenverkleidung. Der unfallverursachende Fahrzeugführer ...

