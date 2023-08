FW-EN: Zwei Einsätze am Sonntag

Ennepetal (ots) - Am Freitag, den 11.08.2023 rückte die Feuerwehr Ennepetal um 12:27 Uhr mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen und einem Teleskoplader zu einem umgestürzten Baum in der Bahnhofstrasse aus. Ein ca. 80cm starker Baum lag quer über der Fahrbahn und auf einer Stützmauer am Straßenrand. Der Baum wurde mit einem Teleskoplader gesichert und mit mehreren Motorkettensägen kontrolliert zerkleinert. Die ...

