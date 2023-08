Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze der Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Am Freitag den 18. August 2023 wurde um 8:40 Uhr die Feuerwehr Ennepetal zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Anlage aufgrund von Kochdämpfen ausgelöst wurde und somit kein Eingreifen der Feuerwehr nötig war. Der Einsatz konnte um 9:02 Uhr beendet werden.

Um 9:05 Uhr wurden das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter zu einer Türöffnung in die Hagener Straße alarmiert. Nachdem die Tür gewaltsam geöffnet werden musste, wurde die Einsatzstelle an den Rettungsdienst und die Polizei übergeben. Der Einsatz konnte um 10:09 Uhr beendet werden.

Um 15:35 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Ölspur in die Kamp Straße alarmiert. Nach ausgiebiger Erkundung konnten jedoch keine auslaufenden Betriebsmittel festgestellt werden. Der Einsatz konnte um 15:55 Uhr beendet werden.

Am Folgemorgen wurde der hautamtliche Löschzug und die Löschgruppe Oberbauer um 06:10 Uhr zu einer Firma an der Breckerfelder Straße alarmiert. Dort hatte aufgrund von Produktionsabläufen die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Bereich wurde erkundet und die Anlage in Ruhe versetzt. Der Einsatz endete um 06:35 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell