POL-LIP: Detmold. Rennrad gefunden - Besitzer gesucht.

An einem Glas-Container in der Hornoldendorfer Straße fand die Polizei am 08.10.2023 ein Fahrrad ohne Besitzer. Vermutlich stammt es aus einem Diebstahl. Es handelt sich um ein graues Rennrad des Herstellers "Specialized" (Modell: Allez Elite) mit pinken Akzenten. Das Rad befindet sich in einem neuwertigen Zustand und hat lediglich leichte Beschädigungen am Fahrradrahmen. Wer kann Angaben zum Eigentümer oder zur Eigentümerin machen? Hinweise zur Herkunft des Rads nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

