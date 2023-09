Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230927.6 Itzehoe: Aktion "Rücksicht im Blick"

Itzehoe (ots)

Am Dienstag haben sechs Beamte über Tag in der Itzehoer Innenstadt Verkehrskontrollen im Rahmen der bundesweiten Aktion "Rücksicht im Blick" durchgeführt.

Im Bereich der Fußgängerzone nahmen die Polizisten insbesondere Rad- und E-Roller-Fahrer ins Visier, die unerlaubt mit ihren Fahrzeugen zwischen den Fußgängern unterwegs waren. Bei den Radlern notierten die Einsatzkräfte 30 Verstöße, bei den Rollerfahrern waren es zwölf, die nun allesamt ein Verwarngeld nach sich ziehen. Am Berliner Platz überprüften die Beamten hauptsächlich Autofahrer dahingehend, ob sie den Gurt angelegt und das Handy nicht am Ohr hatten. Sechs Verkehrsteilnehmer müssen wegen des Smartphones am Steuer mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Gurtpflicht missachteten elf Personen, die hierfür 30 Euro zahlen müssen.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 85 Verstöße fest, die sie mit einem Ticket ahndeten. Darüber hinaus kamen einige Betroffene mit einer mündlichen Verwarnung davon.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell