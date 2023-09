Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230927.5 Itzehoe: Taschendiebe schlagen zu

Am gestrigen Tag sind drei Menschen Opfer von Taschendieben geworden, die ihr Unwesen in Itzehoe und in Brunsbüttel getrieben haben. Die Geschädigten waren allesamt lebensälter.

Um 10.00 Uhr kaufte ein 87-Jähriger bei Rewe im Kamper Weg in Itzehoe ein. Dort bezahlte er seine Waren, verstaute sie im Auto und begab sich im Anschluss zu Aldi. Hier musste er schließlich feststellen, dass seine Geldbörse entwendet worden war. Eine verdächtige Person hatte der Senior weder innerhalb noch außerhalb der Geschäfte bemerkt.

Zwischen 10.00 Uhr und 10.20 Uhr hielt sich eine Frau bei Aldi in der Itzehoer Lise-Meitner-Straße auf. Ihr Portemonnaie verwahrte sie während des Shoppens in ihrer Jackentasche. Als die Dame ihren Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse, die unter anderem 75 Euro enthielt. Im Nachhinein erinnerte sich die 73-Jährige an eine Frau, vermutlich Polin oder Russin, die sie angesprochen hatte. Möglicherweise handelte es sich bei dieser Person um die Diebin.

Eine dritte Tat ereignete sich in Brunsbüttel bei Aldi in der Max-Planck-Straße. Hier stahl ein Dieb einer 77-Jährigen die Geldbörse aus einer Umhängetasche. Er erbeutete neben den im Portemonnaie enthaltenen Geld-Karten 130 Euro Bargeld. Einen Tatverdacht konnte die Anzeigende nicht äußern.

