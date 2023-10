Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendieb verletzt zwei Verkäuferinnen auf seiner Flucht und wird von Polizei gestellt.

Lippe (ots)

Ein aggressiver Ladendieb in einem Drogeriegeschäft sorgte am Freitagabend (20.10.2023) in der Langen Straße für einen Polizeieinsatz. Eine 43-jährige Mitarbeiterin ertappte den Mann gegen 17.50 Uhr bei einem Diebstahl von Kopfhörern und sprach ihn daraufhin an. Dieser schubste die Frau von sich und rannte davon. Auf seinem Fluchtweg traf er auf eine weitere Verkäuferin (24 Jahre), die versuchte ihm den Weg zu versperren. Auch diese wurde vom Ladendieb zur Seite geschubst, so dass sie zu Boden fiel. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Zusätzlich griff ein Kunde des Geschäftes tatkräftig ein und stoppte den Mann kurzfristig auf seiner Flucht. Doch dieser wehrte sich massiv und schlug wild um sich, so dass er zu Fuß aus dem Geschäft in Richtung Lange Straße flüchten konnte. Seine Beute warf er währenddessen davon. Polizeibeamten gelang es kurz darauf den Ladendieb im unmittelbaren Nahbereich zu ergreifen und vorläufig festzunehmen. Es handelt sich um einen bereits polizeibekannten 34-jährigen Detmolder, der sich nun wegen räuberischem Diebstahl und vorsätzlicher einfacher Körperverletzung zu verantworten hat. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

