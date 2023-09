POL Schwaben Nord: Alkoholisierter Rollerfahrer

Augsburg (ots) - BAB A8 / AS Dasing / FR München - Am Samstag (09.09.2023) kam es gegen 15.50 Uhr auf der A8 kurz vor der Anschlussstelle Dasing zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein 68-jähriger fuhr mit einem Mercedes mit Anhänger, auf dem Betonplatten geladen waren, auf der rechten Spur der A8 in Richtung München, als er plötzlich von einer 63-jährigen Opel Corsa-Fahrerin, die ...

