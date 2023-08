Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl: Abgeschlossener Roller entwendet worden

Emmerich am Rhein-Hüthum (ots)

Am Dienstag (15. August 2023) kam es in der Zeit zwischen 17:25 Uhr und 18:05 Uhr an der Örtlichkeit "Hoher Weg" in Emmerich zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten einen weißen La Souris Roller (Modell: Vespelini Scooter) einer 52-jährigen Halterin. Die Frau hatte den abgeschlossenen Roller vor einem Wohnhaus abgestellt und musste dann den Diebstahl feststellen. Der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell